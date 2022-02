Após desfecho, esposa de Michel Teló faz anúncio oficial e posta um texto para o cantor

O cantor Michel Teló é uma das vozes de mais sucesso no meio sertanejo, principalmente por sua carisma e pela maneira que conversa com os telespectadores do “The Voice Brasil”, da Globo. O famoso, entretanto, teve um passado cheio de dúvidas em relação à sua carreira. Vale lembrar o sertanejo já fez parte de um grupo antes de seguir carreira, solo.

Veja também – BBB22: Tadeu Schmidt é obrigado a explicar problema entre brothers: “Ele foi avisado”

Desse modo, durante uma entrevista ao GShow, em 2021, Michel contou que quem sempre o apoio foi seus pais. Quando o artista era criança, já participava de alguns eventos, cantava para o público, a ponto de emocionar todos presentes. “Foram os primeiros incentivadores, viram que tinha algo diferente”, disse ele.

Com o grande apoio que recebeu, Michel Teló resolveu cantar em todos os shows que tinha no Mato Grosso do Sul, sua terra natal. Aliás, no fim dos anos 1990 e no início dos anos 2000, o marido de Tahís teve a chance de conhecer alguns de seus maiores ídolos. São Chitãozinho e Xororó.

Michel Teló revelou que foi nesta oportunidade que ele teve chance de se ver como alguém com potencial para fazer grande sucesso na carreira musical.

“Eu estava no Grupo Tradição ainda, em 1999, anos 2000, e Chitãozinho e Xororó foram os primeiros a enxergar algo diferente naquela a banda que era lá do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. Que vinha do interior com um som diferente”, revelou Michel.

TATÁ FERSOZA SE DECLARA PARA MICHEL TELÓ

O cantor fazia parte do Grupo Tradição e saiu dele para iniciar sua carreira solo. Mesmo com o grande sucesso ‘Ai se eu te pego’, sendo dos antigos companheiros do grupo, há rumores que a autoria da música não é dele, porém, algum tempo depois, ambas as partes se resolveram.

Além disso, na vida amorosa, o cantor teve dois grandes relacionamentos, o primeiro foi com Ana Caroline Teló, que acabou em 2012, após 4 anos de casamento. E em meio a rumores de traição de Ana com um ex.

E hoje em dia Michel Teló vive ao lado da atriz Tatá Fersoza, juntos desde 2014. O casal é acostumado a sempre se declararem uma para o outro nas redes sociais.

Desse modo, na última publicação a atriz postou uma foto beijando o maridão e escreveu na legenda: “Esmago mesmo, beijinho de bom dia”.