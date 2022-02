Após solicitação da SEE, Rodrigo Aiache garante retorno do projeto OAB Vai à Escola

Em reunião com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizada na quarta-feira (16) o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, garantiu o retorno do projeto OAB Vai à Escola após solicitação dos membros da pasta estadual. Com isso, a previsão é de que a atividade nas unidades de ensino seja retomada a partir do mês de abril para aproximar a OAB/AC da sociedade acreana.

O encontro foi realizado na sede da Seccional na capital e contou com a participação de integrantes de diversos setores da SEE. Implantada em 2011, a iniciativa da OAB/AC tem o objetivo de alcançar estudantes da rede estadual de ensino por meio de palestras nos locais de estudo que tratam sobre temas atuais com os jovens, além de motivar a juventude a perseverar nos estudos. Neste ano, o projeto será executado pelas comissões da Jovem Advocacia (CJA) e de Ação Social (CAS).

“Dentro desse universo de diálogo com os jovens e adolescentes, aspectos como violência doméstica, direito do consumidor e vários outros temas do mundo jurídico que são importantes para a sociedade são debatidos com os alunos dos ensinos fundamental e médio. As atividades do projeto estavam suspensas devido ao aumento dos novos casos de Covid-19 e a epidemia de síndromes gripais que nos assola, mas retomaremos a ação em abril com força total nas escolas”, garantiu o presidente Aiache.

As palestras abordam temas recorrentes aos alunos contemplados e têm como objetivo conscientizar os jovens através de informações sobre direitos básicos no cotidiano e reflexões sobre a democracia. Outros assuntos como crimes virtuais, bullying, direitos políticos e temas motivacionais sobre perseverança ou crescimento pessoal também são tratados pelos advogados voluntários. As palestras são ministradas nas escolas de forma gratuita, dentro do horário de estudo.