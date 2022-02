‘BBB 22’: amor ou cilada? Até que ponto vale a pena ter um relacionamento no reality

Foi bonito, foi. E intenso, verdadeiro, sincero. Nunca antes, em edições anteriores do “Big Brother Brasil”, o amor havia pulsado de forma tão vigorosa. Nesta madrugada, após o fim de mais uma festa, quatro casais embaralharam os edredons (em camas diferentes, vale frisar): Jade Picon e Paulo André, no quarto da líder; Eliezer e Natália, no quarto Grunge; Eslovênia e Lucas, no quarto Lollipop; Gustavo e Laís, também no quarto Grunge.

BBB 22: VEJA O ANTES E O DEPOIS DOS BROTHERS DO CAMAROTE O ator Arthur Aguiar atuou em três edições de ‘Malhação’, e viveu o protagonista em ‘Malhação: Sonhos’, com o personagem Duca. Tem uma filha de três anos com Mayra Cardi, com quem é casado desde desde 2017, e foi vice-campeão da Dança dos Famosos de 2015 Foto: Fotos de reprodução Surfista de ondas gigantes, Pedro Scooby é ex da cantora Anitta e de Luana Piovani, com quem tem três filhos, Dom, Ben e Liz. Atualmente, é casado com a modelo e atriz Cintia Dicker Foto: Fotos Reprodução A bailarina Brunna Gonçalves ficou conhecida ao passar a se apresentar acompanhando a cantora Ludmilla em 2017. Depois as duas se apaixonaram e assumiram o relacionamento em 2019, ano em que se casaram. Quando morou nos EUA, foi bailarina de um circo por três anos Foto: Fotos Reprodução Paulista de Santo André, Paulo André Camilo é atleta olímpico e foi semifinalista nos 100 metros rasos em Tóquio 2020 e ganhou a prata no no Pan de 2019. Em outras competições, o atleta de 23 anos tem tem oito medalhas de ouro. Foto: Fotos: Doha 2019/JEWEL SAMAD/ AFP e reprodução Atriz e cantora, Maria começou a estudar teatro aos 3 anos, e na adolescência já cantava em bares. Estourou nos palcos com o projeto de rap Poesia Acústica 2, com mais de 540 milhões de visualizações em apenas um de seus vídeos. Após se apresentar no Rock in Rio, interpretou a viveu a personagem Verena na novela ‘Amor de mãe’ (2020) Foto: Fotos Divulgação e Reprodução Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, a empresária e influenciadora digital Jade Picon começou a carreira aos 12 anos, em vídeos gravados por seu irmão, o ator Leo Picon. Aos 20, já é milionária e tem sua própria marca de roupas, a Jade². Em 2020, chegou a ser sondada para o BBB, mas na época recusou Foto: Fotos Reprodução Ainda na adolescência, Douglas Silva roubou a cena no longa ‘Cidade de Deus’, indicado ao Oscar em 2004, interpretando Dadinho, futuro chefe do tráfico. Com a série ‘Cidade dos homens’ foi indicado ao Emmy Internacional pelo seu personagem Acerola. Recentemente, integrou o elenco da novela ‘Amor de mãe’ Foto: Fotos de divulgação A cantora, compositora, atriz e ativista trans Linn da Quebrada, de 31 anos, lançou sua sua primeira música, ‘Enviadescer’, em 2016, no YouTube. Em seguida, estourou nacionalmente com o sucesso ‘Bixa preta’. Estreou no cinema no documentário ‘Meu corpo é politico’, e depois participou de longas como ‘Corpo elétrico’ e o premiado ‘Bixa travesty’. Na TV participou da série ‘Segunda chamada’ e mantém um programa de entrevistas com Jup do Bairro chamado ‘TransMissão’, no canal Brasil Foto: Fotos de Divulgação Neto do apresentador Silvio Santos, o ator e cantor Tiago Abravanel se destacou em musicais como ‘TeenBroadway’ (aos 17 anos), ‘Miss Saigon’ e ‘Hairspray’. Sua consagração nos palcos veio com ‘Tim Maia – Vale tudo’, no qual interpretou o eterno Síndico. Na TV fez novelas como ‘Amor e revolução’ (no SBT) e ‘Salve Jorge’, na Globo Foto: Fotos de Divulgação Um dos maiores nomes do feminejo, Naiara Azevedo gravou a música ’50 reais’, que se tornou sucesso em todo o Brasil, contando com a participação da dupla Maiara e Maraísa. Em 2017 gravou um DVD ao vivo no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio, com a participação de Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Sabrina Sato, Gusttavo Lima e Kevinho Foto: Fotos Roberto Moreyra e Reprodução

O público gostou? A depender da reação dos espectadores no Twitter, nenhum dos casais ganhou torcida — e todos estão longe de serem shippados, como se diz nas redes sociais. Eis um sinal dos tempos. Para o escritor e novelista Alessandro Marson, fã declarado do reality show, o amor dentro do “BBB” pode representar hoje, mais do que nunca, uma cilada para os participantes.

— A questão do entretenimento, se olharmos as histórias do BBB, era a formação de casal: quem ia beijar quem, quem iria para o edredom… Essas eram uma grande questão. E as pessoas corriam para formar casal. Isso ao longo do tempo foi se perdendo — pondera o autor de folhetins como “Novo mundo” (2017) e “Nos tempos do Imperador” (2021). — Isso não deixa de ser um entretenimento, mas está em desuso. Não desperta mais interesse. Os casais que estão se formando agora são muito mais por interesse, por estratrégia de jogo, do que por atração verdadeira. Não vejo verdade nesses casais como romantismo. Vejo muito mais como alianças de jogo.

A seguir, relembre casais do “BBB” aprovados e rejeitados pelo público. E participantes que acabaram caindo em desgraça por se envolverem amorosamente dentro do confinamento.

Dhomini e Sabrina (‘BBB 3’)

Sabrina e Dhomini no ‘BBB 3’ Foto: Reprodução / TV Globo

Dhomini e Sabrina Sato formaram um dos primeiros casais queridinhos do público no reality show. A apresentadora, aliás, só deixou o programa, em sua terceira edição, porque foi para a berlinda ao lado do namorado, sendo eliminada no oitavo paredão com 60% dos votos.

Marcela e Daniel (‘BBB 20’)

Marcela e Daniel, do ‘BBB 20’ Foto: Reprodução / TV Globo

Na 20ª edição do programa, a participante Marcela McGowan era apontada como a favorita do público até…. se relacionar com o colega de confinamento Daniel, a quem o público tinha ranço. O próprio reconheceu, ao sair do programa, que fez a jovem perder o protagonismo no programa. “Como as pessoas nao gostaram do meu jeito, acredito que elas acabaram não gostando mais do jeito da Marcela também”, admitiu o ex-BBB, à época.

Andressa e Nasser (‘BBB 13’)

Nasser e Andressa, juntinhos, na piscina do ‘BBB 13’ Foto: Reprodução / TV Globo

Andressa e Nasser começaram um relacionamento dentro do reality, quando a ex-sister ainda era noiva. Os dois acabaram se envolvendo dentro da casa, tornaram-se queridinhos do público e, por isso, chegaram juntos até a final da 13ª edição do programa, vencido por Fernanda Keulla. Em agosto de 2021, eles se casaram após oito anos juntos, numa cerimônia em Cancun.

Carla e Arthur (‘BBB 21’)

Carla Diaz e Arthur Picoli no BBB21 Foto: Reprodução/TV Globo

“Arthur Picoli de Conduru, você aceita seu o meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa?”. A pergunta proferida por Carla Diaz a Arthur, no “BBB 20”, gerou incontáveis memes e definiu, de certa maneira, a trajetória da atriz no reality show. Preterida pelo affair em várias ocasiões dentro do confinamento, a ex-BBB acabou se perdendo e foi eliminada antes da final.