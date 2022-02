Bocalom quer implantar câmeras de segurança de alta tecnologia em pontos movimentados da Capital

Para combater a violência na capital acreana, um dos principais projetos do prefeito Tião Bocalom é instalar câmeras de segurança nos principais pontos turísticos de Rio Branco. A informação foi dada à reportagem do ContilNet pelo chefe do executivo, em entrevista concedida nesta quarta-feira (23).

O plano piloto que deve ser executado nos próximos meses conta com um investimento inicial de aproximadamente R$ 4 milhões – do próprio caixa da Prefeitura. Os equipamentos de alta tecnologia que serão adquiridos devem capturar até a face das pessoas e placas de veículos e acionar a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em casos de assalto e outros tipos de violência. Imagens serão enviadas imediatamente ao órgão de policiamento para intervenção imediata.

De acordo com Bocalom, a medida foi adotada em grandes metrópoles como São Paulo, Nova York e Tóquio.

“Rio Branco é uma cidade muito violenta. Isso é inegável. A saída que temos é instalar essas câmeras no sentido de garantir mais segurança às pessoas e identificar os criminosos. Em parceria com o Governo, vamos localizar os bandidos e capturá-los”, informou.

Espaços como Horto Florestal, Praça da Revolução, Parque Chico Mendes e Terminal Urbano serão alguns dos primeiros contemplados com as câmeras de segurança.

Bocalom considera que o projeto precisará de mais investimentos com o passar dos anos – em torno de R$ 30 milhões – e serão adquiridos conforme a disposição de emendas parlamentares e alocação dos próprios recursos do executivo.