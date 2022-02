Cabaré: Leonardo e Bruno & Marrone fazem live nesta quarta

O projeto Cabaré ganha nova versão em 2022 e consagra a união de Leonardo e da dupla Bruno & Marrone. Os sertanejos estão percorrendo todo o Brasil com a turnê do projeto, que nesta quarta-feira, (16/2), será transmitida em formato de live a partir das 20h no canal oficial de Leonardo no YouTube.

Os fãs podem esperar um show recheado de antigos sucessos e, claro, muitas pérolas. Afinal, o encontro entre os sertanejos sempre rende boas risadas. A coluna LeoDias recebeu, com exclusividade, imagens do cenário do show desta noite, que com tons em verde, faz referência ao lançamento da cerveja Cabaré Puro Malte.

A reunião entre os sertanejos recebeu apoio das marcas Dom Tápparo e Grupo Petrópolis, que promoveram a apresentação virtual e lançam a primeira cerveja com chancela Cabaré. A marca, que foi criada a partir do projeto, atualmente, se tornou uma das mais fortes no mercado de cachaça e agora, busca novos horizontes.