Cantora Cruzeirense faz sucesso no Brasil com Single “Quem perdeu que chore”

O novo single de Vitória Freitas, “Quem perdeu que chore”, lançado nessa quinta-feira, 17, encabeça o seu novo EP que trás 5 músicas inéditas que serão lançadas nos próximos dias pela cantora acreana. A faixa tem a participação da Influencer Tik Toker Gaby Lopes, que soma mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais.

A produção musical do EP leva a assinatura de Juninho Vaneirão, que é músico, cantor e compositor é um dos maiores produtores musicais do País. O single também pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. O público também pode assistir ao clipe oficial da música no canal da cantora no YouTube.

Natural de Cruzeiro do Sul-AC, Vitória Alves de Freitas, 22 anos, iniciou a carreira profissional em 2019, quando lançou seu primeiro single “Será que pensa em mim”, que somou mais de 300 mil visualizações no YouTube. O hit levou para os palcos da Expo-Juruá-Edição 2019, fazendo um show memorável.

No início deste ano, viajou para Caruaru (PE) para produzir seu novo EP, com a produção musical assinada pelo músico Juninho Vaneirão, que já fez trabalhos com artistas como Maria Clara, MC Bruninho, Jonas Esticado, e vários outros.

“Estou feliz em poder compartilhar com as pessoas que gostam do meu trabalhão e com muita gratidão a Deus por tudo que vem acontecendo. Sinto-me feliz em poder representar a classe musical e artística do meu Acre”, destacou Vitória Freitas.

Assista ao vídeo da música: