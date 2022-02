Carta psicografada de Marília Mendonça vem à tona e recado é dado: “Não encontrem um culpado”

Marília Mendonça sofreu um acidente fatal em novembro do ano passado. Sendo assim, uma das maiores cantoras da geração, deixou um país todo de luto. Agora, três meses após sua morte, uma suposta carta psicografada apareceu.

Isso porque, o vidente Valter Arauto, disse que Marília Mendonça enviou uma carta psicografada a ele. Dessa maneira, segundo o portal MR News, a cantora detalhou sua passagem e ainda fez alguns pedidos aos amigos e familiares.

“Tenham piedade do povo de Caratinga. Não levantem gruta e nem tornem o riacho com eventuais águas santas, pois sou uma mera mortal como todos. Não, não e não, direi eu, mas com aceitação sempre aos desígnios de Deus Pai nosso senhor”,inicia a carta psicografada pelo Valter Arauto.

Em seguida, a carta psicografada de Marília Mendonça tenta passar um recado: “Quero que não encontrem um culpado, pois vi daqui do pós vida o desenho que foi escrito de cada um naquele dia fatídico. Vi o despedir, o abraçar, o sorrir e o brincar. Vi as promessas de mandar uma alô, trazer um autógrafo e até um suvenir das pedras de Minas. Não, não é não…”.

MARÍLIA MENDONÇA SUPOSTAMENTE DETALHE ACIDENTE

Além disso, na carta psicografada, Marília Mendonça ainda detalhou o acidente: “Vi o desprender da essência de cada um após o pânico da queda e Henrique subia a sorrir olhando pra mim. (Não havia sofrimento). Eu fiquei na pedra ao lado da aeronave e junto ao Ribeiro e os murmúrios das corredeiras se misturavam aos murmúrios de harpas angelicais a me chamar (confesso que não queria me desprender de minhas coisas terrenas).”

Em seguida, outro trecho expõe mais detalhes: “Pobre Geraldo, me parece que sentiu algo ao prender a cabeça sobre o tronco. Tudo foi tão rápido e o que se ouviu nos momentos seguintes foram rezas de frases curtas. Meu Deus! Maria nos proteja! Quero deixar meu pedido para as coisas que se seguirão, pois guerras judiciais se levantarão, mas que a justiça preze pelos direitos dos meus parceiros e a balança pese na medida certa em eventuais divisões”.

Mas, ainda na carta, Marília Mendonça deixa recado para o filho: “Que meu anjo Leozinho tenha a guarida por toda a vida, que eu não acompanharei em matéria, mas serei presente na essência. Em se tratando da espiritualidade não discutam o que não compreendem ainda a respeito da vida e da morte, pois só se sabe o que há por trás de uma alta colina subindo a colina. Não coloquem tempo naquilo que o Deus do tempo e espaço criou.”.