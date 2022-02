Chuvas suspendem a 2ª rodada do Acreanão 2022

As fortes chuvas que caíram na cidade de Rio Branco durante manhã e início de tarde deste sábado (19) conspiraram para a suspensão da segunda rodada do Campeonato Acreano 2022. A informação foi transmitida pelo diretor do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre, Leandro Rodrigues. O dirigente informou que na próxima segunda-feira a entidade esportiva (FFAC) informará os ajustes que serão realizados na tabela da competição.

A segunda rodada do estadual começaria na tarde deste sábado, a partir das 15h, com o confronto entre Humaitá e São Francisco, no estádio Florestão. No jogo de fundo, às 17h, as equipes do Rio Branco e Plácido de Castro buscaria a primeira vitória na competição.

Um jogo isolado estava marcado para a tarde do domingo (20), às 16h, no estádio Florestão. O duelo seria entre as equipes do Vasco da Gama e Náuas.

Regulamento

Campeonato Acreano 2022 está sendo disputado por 11 equipes divididas em duas chaves: Rio Branco-AC, Atlético-AC, Vasco-AC, Náuas, Plácido de Castro e Adesg (Grupo A); Humaitá, Galvez, São Francisco, Andirá e Independência (Grupo B).

No primeiro turno as equipes jogam dentro dos seus respectivos chaves. As seis melhores classificadas avançam para o returno e as cinco piores são eliminadas. O título estadual será do clube que somar mais pontos ao término das rodadas do segundo turno.

Classificação

Grupo A

1º) Adesg…………………03

2º) Atlético-AC………….01

Plácido de Castro..01

4º) Náuas………………..00

Vasco da Gama…..00

Rio Branco-AC……..00

Grupo B

1º) Humaitá………………03

Galvez…………………03

3º) São Francisco………00

Andirá EC…………….00

Independência……..00