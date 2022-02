Coluna da Márcia: Bodas de crisopázio de Zayra e Auricélio Cunha

AFA

Quando o restaurante é bom, deve-se falar sobre ele. E, aqui reitero que o buffet do Afa Bistrô da Amazônia e Jardim é hoje em nossa Capital um dos melhores.

*Empresário Saulo Felício está no comando do restaurante da família Alberto Felício, inovando e buscando novos ingredientes combinados com ingredientes brasileiros, opções de comida light e, sempre apresenta sobremesas inusitadas. Que delicia!

Terça, 15, foi dia de muiiitas homenagens à Dinah Araujo. Uma pessoa maravilhosa, especial, sempre com boas e excelentes palavras. Parabéns e muitas bênçãos, sempre!

Em dias de puro relax no charmoso Carmel Cumbuco Resort, médico Radson Araújo com sua Iracema Moreno.

Em tempo, a Coluna registra o niver da empresária Sárvia Lima, comemorado e muiiito em família, no último sábado, 12. Felicidades!

Vivas à nutricionista Valéria Meireles que na terça, 15, amanheceu em idade nova. Parabéns!

BODAS DE CRISOPÁZIO

Nesta terça, 15, click do casal Zayra Ayache e Auricélio Cunha com o filho Gabriel, festejando os 27 anos de Matrimônio, bodas de crisopázio. Parabéns ao casal, seus filhos e netos e muitas felicidades.

BODAS DE ESMERALDA

Parabéns à Norma e Ilimani Soares que no domingo, 20, completam bodas de esmeralda, 40 anos de feliz matrimônio com a benção de Deus.

FELICIDADES!

A quarta foi de parabéns para Terezinha Casseb. Tudo de bom!

Em ritmo de carnaval, a aniversariante do dia 16, Mariana Anção Almeida. Felicidades!

Feliz nova idade com chuvas de bênçãos à pastora Valéria Marques, aniversariante da quarta, 16. Uma pessoa especial, mulher de Deus.

LANÇAMENTO GOLD SKILL

Dando o que falar de tão lindas e especiais a nova coleção GIULIA Gold Skill, inspirada nas mulheres italianas que são ícones de sofisticação, estilo e beleza.

*A coleção é composta por peças joviais, alegres, leves e cheias de personalidade, com traços delicados, marcantes, estruturas leves e design imponente. Um espetáculo! Na fotfo, goldiana Syl Gadelha com a blogueira Aline Fonseca. Marca com a Syl pelo n. 99984-2292 e confere!