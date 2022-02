Condenado por assassinato, goleiro Bruno vai vender açaí na periferia

Assinar a renovação de seu contrato com a equipe do Cruz Azul, time amador de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, não é a única novidade na vida do Goleiro Bruno. Ele agora também vai empreender na gastronomia, vendendo açaí.

Na próxima sexta-feira, 4, Bruno inaugura com outros sócios uma lanchonete na periferia de São Pedro.

Até então, o ex-goleiro do Flamengo, que cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio, em 2010, havia anunciado sua aposentadoria nos campos e o ingresso na vida de trader, ou investidor financeiro.

Morando em Cabo Frio, ele sempre é visto por lá a bordo de carrões, cujos valores chegam a R$ 230 mil. Bruno tem uma dívida de R$ 3 milhões com o filho Bruninho Samúdio, pelas pensões que nunca foram pagas.