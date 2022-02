Covid-19: com 80 pessoas internadas, Acre volta a ter fila de espera por leito de UTI

De acordo com o boletim com dados sobre casos de coronavírus no Acre, divulgado neste sábado (12) pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Acre tem 80 internadas, sendo que 24 estão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 51 estão em enfermaria.

Leia também: Líderes religiosos orientam fiéis a não se vacinarem contra Covid-19 e 3 estão em estado grave no INTO

Pela primeira vez nesta terceira onda da pandemia que o Acre enfrenta, 1 pessoa está na fila aguardando um leito de UTI.

O boletim aponta ainda que o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), tem 21 pessoas aguardando por leito (sem especificar se de UTI ou enfermaria).