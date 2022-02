Covid-19, greve da saúde, abastecimento de água e mais: os destaques desta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (18) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Trabalhadores da Saúde no Acre decidem deflagrar greve por tempo indeterminado

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), os representantes dos sindicatos da Saúde do Acre convocaram servidores e decidiram que entrarão em greve por tempo indeterminado em todo o estado. Saiba mais.

Governo inaugura núcleo de semiliberdade e associação de moradores em Rio Branco

O governador Gladson Cameli (PP) inaugurou nesta sexta-feira (18) o Núcleo de Semiliberdade do Instituto Socioeducativo do Acre e a nova sede da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), localizados no Parque da Maternidade, próximo à antiga Casa do Artesão. Saiba mais.

Veja também: Gladson se emociona ao inaugurar núcleo que recebe nome de servidora vítima da covid-19

“Disponibilizamos de apenas 400 caixas”, diz secretária sobre falta de fitas para medição de glicemia na capital

Após denúncia feita ao ContilNet a respeito da falta de fita usada para medir glicemia de pacientes com diabéticos nas unidades de saúde da capital, a Prefeitura de Rio Branco publicou uma nota de esclarecimento alegando que a demora se justifica em questões licitatórias e de compra. Leia na íntegra.

“O Progressistas abraçou minha pré-candidatura”, diz Gladson após encontro em Brasília

O encontro com as lideranças do Progressistas em Brasília, nesta última semana, foi muito proveitoso para o partido no Acre, especialmente em relação à pré-candidatura do governador Gladson Cameli. Veja mais.

Após bomba de abastecimento de água apresentar problemas, Saerb diz que conserto leva cinco dias

Uma bomba responsável pelo abastecimento de água na Estação de Tratamento de Água 1 (ETA1) apresentou problemas em seu funcionamento na tarde da última quinta-feira (18) e pode comprometer algumas regiões de Rio Branco. Isto quem diz é Fernando Cardoso, diretor técnico do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). Saiba mais.

Sesacre registra quase 1,4 mil casos e nove óbitos por covid são notificados nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 1.387 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 18 de fevereiro. O número de infectados subiu para 116.210 em todo o estado. Veja o Boletim Covid-19.