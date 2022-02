Gladson se emociona ao inaugurar núcleo que recebe nome de servidora vítima da covid-19

O Núcleo de Seimiliberdade do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), inaugurado na manhã desta sexta-feira (18) pelo governador Gladson Cameli (PP), recebeu o nome da servidora Raquel Moraes, morta por Covid-19, em julho de 2020, aos 20 anos.

“Era assistente social, muito dedicada, amiga e uma ótima técnica, que deixou grandes lembranças. Ela foi embora, mas ficaram os afetos. Faleceu na primeira onda, entã,o é uma data emblemática, pois ganhamos uma sede definitiva e vamos poder homenagear nossa servidora que muito contribuiu para esse Estado”, disse o presidente do ISE, coronel Mario César.

César ainda leu um texto de Mário Sérgio Cortella: “Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena”. O coronel se emocionou ao falar da servidora, destacando a gratidão que tem pelo trabalho que ela fez.

A mãe de Raquel e os três filhos estavam presentes e também se emocionaram. A mãe, dona Ivonete, recebeu um buquê de rosas como homenagem.

A filha de Raquel, Larissa Moraes, se emocionou muito e agradeceu a homenagem feita à mãe.

“Eu penso constantemente sobre meu futuro, pois miha mãe teve um crescimento profissional muito grande e eu me espelho muito nela. Quando estou desmotivada, penso nela. Minha mãe trabalhou no ISE por 10 anos e eu a acompanhei muito em reuniões e sempre via o trabalho e dedicação dela e estive presente em muitas histórias que ela construiu lá, muitas pessoas que entraram e foram mudadas e o motivo daquilo era ela e isso [a homenagem] é muito significativo pra mim. Onde ela estiver, está em festa. A minha mãe era uma pessoa muito humana, humilde de um jeito simples, e era desse jeito que ela encantava as pessoas. Ela era tão coração que não ligava para a vaidade, ia trabalhar com um sorriso no rosto e é isso que quero pra mim”, disse Larissa.

O governador Gladson Cameli (PP) também se emocionou. “Perder um filho é uma dor sem dimensão, pois a ordem natural é um filho perder um pai e não ao contrário. Quando isso acontece, nos perguntamos o porquê e muitas vezes não tem resposta”, disse o governador à dona Ivonete, mãe da homenageada.

Nova sede

O Núcleo de Seimiliberdade já existe desde 2012 e agora passa a funcionar nesta nova sede, atendendo adolescentes de ambos os sexos, de 12 a 18 anos incompletos, excepcionalmente ate 21 anos, sentenciado pelo sistema da justiça como medida socioeducativa de semiliberdade.

O prédio estava abandonado e passou por uma obra que custou R$ 224 mil. O coronel Mario César disse que desde que foi criado, o Núcleo de Semiliberdade nunca teve uma sede fixa.

“Vivíamos peregrinando e agora ganhamos esse prédio que estava abandonado e foi reformado. Sabemos que um prédio abandonado é porta aberta para a marginalidade e criminalidade”, agradeceu o coronel Mario César.