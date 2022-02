Criminosos encapuzados invadem residência e matam homem com três tiros na Baixada da Sobral

O borracheiro Elizeu Pantoja da Silva, de 50 anos, conhecido popularmente como “Sapo”, teve a residência invadida e foi morto com três tiros, na noite deste sábado (12), em um beco localizado na Rua do Sol, bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, três homens ainda não identificados chegaram no local armados e encapuzados e entraram no beco, onde foram até a residência de “Sapo”. Os criminosos entraram na casa e atiraram várias vezes contra a vítima, sendo que um tiro pegou nas costas. A vítima ainda tentou correr, mas perdeu as forças e caiu na sala da residência, onde recebeu mais dois tiros nas costas. Após a ação, os criminosos saíram correndo do beco, subiram em duas motocicletas e em seguida fugiram.

Os vizinhos e familiares ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por “Sapo”, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheram informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).