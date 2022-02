Detran realiza Operação Trânsito Consciente nas cidades do Vale do Juruá

Com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito e realizar ações educativas em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza, durante esta semana, a Operação Trânsito Consciente.

Nesta terça-feira, 1º, as equipes de educadores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul se uniram para realizar quatro blitzes educativas, em pontos estratégicos de Cruzeiro do Sul, em que centenas de pessoas foram abordadas.

A Operação Trânsito Consciente conta com o apoio da Coordenação Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), que garante a segurança das vias durante as abordagens dos educadores.

Segundo o diretor de Operações do Detran/AC, Anderson Castro, nas últimas semanas foram registrados muitos acidentes com vítimas fatais no Juruá e por isso o Detran está intensificando ações educativas na região.

“Queremos conscientizar a população sobre a importância de dirigir com prudência, cautela, respeitando as leis de trânsito e, assim, prevenir acidentes e garantir a segurança de toda a coletividade”, afirmou Castro.