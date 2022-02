Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão com cesto aéreo foi registrado na noite desta sexta-feira (25), na Avenida Ceará, altura da Fieac, em Rio Branco.

O motorista do veículo de passeio, de acordo com informações preliminares, estava distraído e não viu o caminhão. Saiu do carro sem ferimentos.

O profissional que estava no cesto aéreo fazia reparos em um poste. Até o fechamento desta reportagem, policiais do trânsito ou socorristas não haviam se dirigido ao local.