Dos pilares da educação em Feijó para a eternidade: morre professora Maria Ilma dos Santos Sena

Ela tinha amor em escrever homenagens para os filhos de Feijó; hoje, é homenageada por toda sua contribuição em vida. O município de Feijó perdeu, neste sábado (5), uma de suas mais preciosas filhas, que dedicou sua vida à educação local. A professora de formação Maria Ilma dos Santos Sena, uma das fundadoras do Ensino Médio no município, lutava contra uma cirrose hepática há anos. Doença essa que acontece vários de seus familiares, por terem predisposição genética.

Maria Ilma é de família tradicional. Seu esposo, José Ivo Correia Sena, possui cerca de 30 anos de carreira política e passou pelas cadeiras de prefeito, vice-prefeito de Feijó e acumula diversos mandatos como vereador. Filha de um dos maiores seringalistas de Feijó, dona Maria Ilma estudou em colégio de freiras e usou todo conhecimento adquirido para construir a educação que os feijoenses disfrutam hoje.

Em sua trajetória, ocupou todos os cargos na área de educação no município de Feijó: foi professora, diretora e coordenadora de Ensino. Dona Maria deixa quatro filhos: Carlos Orlando, Ivo Pericles, Julio Cesar e Anne Caroline. Atualmente, residia em Rio Branco desde o ano de 1996. A partir de agora, reside para sempre no coração dos feijoenses e na história do município.