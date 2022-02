Festa no jornal A Gazeta, aniversariantes, vacinação no Via Verde e mais na coluna da Márcia; confira

Em festa, a equipe responsável pelo Jornal Gazeta 93 que completou dia 8, 1 ano no ar pelas ondas da Rádio Gazeta 93,3 FM. Um ano de sucesso, levando aos ouvintes acreanos de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h, na @gazeta93fm, as notícias. Parabéns!

Agnaldo Dantas, aniversariante da quarta, recebeu uma linda declaração de amor da esposa, pedagoga, Iracele Dantas. “Hoje é dia de celebrar a vida daquele que faz dos meus dias e da minha família tão felizes e especiais! Vc é tudo que sonhei para ter na minha vida e do meu lado! Meu porto seguro, meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas, meu amado marido… “ Feliz aniversário!

Vivas à Lene Oliveira, por sua idade nova celebrada dia 6, de forma bem intimista com os familiares. Muita saúde e realizações. Começa nessa sexta 11, e no sábado, 12, no Via Verde Shopping, a vacinação contra a Covid-19 para o público infantil e o público com idade acima de 18 anos.

*A vacinação acontece das 14h às 20h, no hall de entrada da Unama para os adultos e no auditório da faculdade para as crianças. Serão ofertadas a 1ª dose infantil e a 1ª, 2ª e 3ª adulta.

Parabéns ao médico Tião Viana, pela idade nova, comemorada dia 9. Recebeu muitas felicitações dos amigos e familiares, em especial da mulher, arquiteta Marlucia Cândida. Click do aniversariante com seu neto Davi.

Parabéns ao casal Joãozinho e Rosiany Almeida, pelos 35 anos de casados – Bodas de Coral, comemorados na segunda. A data foi lembrada por Rosiany nas redes. Que venham muitos mais anos!

Parabéns antecipados de forma especial a bacharel em direito, Jussahara Fernandes, pelo seu aniversário, no domingo, 13. Deus abençoe a sua vida!

Hoje, 11, dia de parabenizar o empresário Rafael Figueiredo. A comemoração será intimista com familiares e amigos mais próximos. Felicidades! Click do empresário com sua bela mulher, Synara.

Felicidades à dermatofuncional Simone Brito e ao marido, pecuarista Leonardo Brito, com votos de feliz união pelos 15 anos de casamento – Bodas de Cristal, bastante comemorado.

Advogada Isnailda Silva tem arrancado elogios com a maneira personalizada de atendimentos aos seus clientes e forma de abordagem nas redes sociais sobre os direitos dos cidadãos, em especial das mulheres. Mais sucesso!

Hoje,11, é o dia da advogada Edna Valente, que logo cedo foi bastante festejada pelos amigos de trabalho que armaram surpresa especial. Parabéns e muiiitas felicidades!