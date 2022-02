Gabigol é flagrado aos beijos com Mel Maia, de 17 anos e gera revolta

A atriz Mel Maia, virou assunto na mídia, isso porque, a famosa apaixonada pelo tricolor, não resistiu ao charme de um jogador do rubro-negro. Ela foi vista no maior clima com Gabigol em um festival de rap, que aconteceu no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, na madrugada desta segunda-feira (14).

Segundo o perfil do Instagram Celebs do Rio, Mel e o jogador ficaram conversando ao pé do ouvido por bastante tempo, até os dois darem vários beijos. Além disso, ambos tentaram fugir do flagrante na área vip. Só que já era tarde demais.

Aliás, o atacante já tinha dado spoiler que iria ao evento, após a vitória por 5 a 0 do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca.

Assim, disse ele nas redes sociais: “Alegria de quem ganhou, fez gol, assistência e vai curtir ‘Rep Festival’. Lil Gabi on”. Gabigol está solteiro, seu último relacionamento foi com a irmã de Neymar, Rafaella Santos. Há, e Mel Maia também está solteira.

Em uma das últimas partidas do rubi-negro, o atacante, sofreu ataques racistas. Tudo aconteceu no fim do jogo contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos.

Dessa forma, em uma gravação que está circulando na internet é possível ouvir alguém gritando “Macaco”, se referindo ao Gabigol.