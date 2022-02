Galvez: Kinho Brito não faz mistério

No Imperador Galvez, o técnico Kinho de Brito vai contar praticamente com força máxima para o jogo de estreia contra o Morcego. O treinador imperialista espera que a ansiedade não atrapalhe e o time possa colocar em pratica o que foi trabalhado durante o período de pré-temporada.

A respeito do time da estreia, o técnico Kinho Brito não fez mistério e comentou que a equipe vai a campo com a seguinte formação: Matheus; Franklin, João, Brenner, Dome; Raul, Leandro, Jeferson e Gustavo; John e Thalis. O meia Isaac, lesionado no tornozelo, será a única baixa.

O meia/lateral Jeferson, um dos mais experientes do grupo imperialista, aguarda com ansiedade o momento de mais uma estreia no estadual. O experiente atleta comentou que o Imperador fez uma boa preparação e o apoio da diretoria facilitou o crescimento da equipe.

Morcego não terá Netinho na estreia

O técnico andiraense João Paulo Lourenço terá uma baixa para o jogo de estreia no estadual contra o Galvez. O meia Netinho não teve sua situação regularizada no Boletim Interno Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o técnico andiraense deve mandar a campo a seguinte formação: Vanderson, Nauas, Ricardo, Barata e Erick; Marlon, Rodrigo, Robinho, Moeda, Raelison e Luiz.

Uma das apostas do time morcegueiro na temporada é o meia-atacante Moedinha. O atleta está otimista na possibilidade do Morcego surpreender neste início de temporada. “Fizemos semanas intensas de trabalho físico, técnico e táticos e estamos preparados para a estreia no estadual”.