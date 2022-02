Geraldo Luís tem vida íntima escancarada, vive relação com pessoa famosa e jogador é envolvido

O apresentador da Record, Geraldo Luís, está de namorada nova! Em suma, o comunicador está vivendo um affair com a ex-noiva de Adriano Imperador, a Victória Moreira, de apenas 22 anos de idade. Em suma, ambos têm quase 30 anos de diferença.

Segundo uma publicação do site ‘Extra’, da Globo, o casal foi visto jantando em um restaurante em Arraial d’Ajuda, na Bahia. Desse modo, vale ressaltar que eles viajaram juntos para comemorar o fim de ano.

Sendo assim, desde então, Geraldo Luís e Victória Moreira estão juntos 24 horas por dia. Para quem não sabe, Victória terminou seu noivado com o jogador Adriano Imperador, no mês de junho de 2020, e agora é a primeira vez que ela surge publicamente com alguém.

A menina, além de nova namorada do apresentador da Record, Geraldo Luís, está cursando seu ultimo ano de Medicina. Mas não para por aí! Além disso, a loira também concilia os estudos com a vida na web, já que ela é influenciadora digital.

Geraldo Luís lamenta morte de amigo

Há alguns dias, o apresentador da Record, Geraldo Luís ficou sem chão ao saber da morte de Luiz Botina. Na época em que comandava o ‘Domingo Show’, o comunicado chegou a entrevistar o empresário.

“Que notícia triste ! Hoje perdemos o Luiz Botina, um personagem marcante que contei sua história ao Brasil ainda no Domingo Show. O dono das botas Zebu mal sabia escrever, mas foi um sábio na sua forma de viver. Da pobreza a riqueza Luiz conquistou o Brasil todo. Como contador de histórias encontrei um homem que amava viver com os animais, mas com o tempo detestava os humanos”, começou Geraldo Luís em seu desabafo.

Por fim, o apresentador disse: “Foi um programa que marcou aquele Domingo e me deixou emocionado. O homem que tinha até uma girafa em sua fazenda deixará saudades. Ainda bem que a televisão tem essa magia de eternizar o que por aqui se passa tão rápido. Obrigado Botina por ter confiado em mim e aberto seu mundo ao meu programa. Deus te receba aí em cima meu amigo. Aqui seu eterno fã em oração. Você foi exemplo.”