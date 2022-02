Governador Gladson Cameli vai a Marechal Thaumaturgo para entregar aeródromo e cumprir extensa agenda

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), confirmou nesta sexta-feira (18), uma agenda no município de Marechal Thaumaturgo para o próximo sábado (19). Dentre os principais compromissos, estão a Assinatura de Ordem de Serviço para manutenção de Escolas Públicas Estaduais e entrega da reforma do Núcleo de Educação, ambos da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE).

