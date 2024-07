“A direita extrema, bolsonarista, seguidores de Milei e de Hitler, se chegassem ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue”, disse Maduro em comício.

No evento, que reuniu apoiadores do líder chavista, Maduro afirmou que a “paz” e o “poder popular” vão prevalecer na Venezuela. O líder autoritário ainda citou políticos de direita, como Jair Bolsonaro, e questionou se os eleitores gostariam de serem governados por políticos como eles.

“Vocês querem que chega ao poder um Milei? Que chegue ao poder um Bolsonaro? Um criminoso como Ivá Duque ou Álvaro Uribe?”, perguntou Maduro em tom inflamado. “Na Venezuela, não”, acrescentou.

No mesmo comício, Maduro respondeu a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse ter ficado assustado com a declaração do chavista sobre a possibilidade de um “banho de sangue” caso perca as eleições do próximo domingo (28/7).

“Quem se assustou, que tome um chá de camomila”, ironizou o presidente venezuelano sem citar Lula.