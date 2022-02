Guru Binho de Ouros traz o Arcano da semana: Os Apaixonados

Essa carta pode representar a escolha e a entrega feita por amor, ou a dúvida e hesitação de se seguir avante, pode ser o momento de se escolher o razoável ou o tentador.

Quando essa carta sai num jogo, indica a indecisão perante uma questão, que pede reflexão e sentir melhor a situação e depois tomar o caminho, a decisão certa.

O amor também pode ser apresentado nessa carta, que pede escolhas e deixar para trás algumas coisas ao assumir uma relação, representa também o fascínio da beleza e atração dos contrários unidos pelo destino.

Faça a seguinte mentalização, veja o que é sua dúvida, veja o que o amor pede de você e procure sentir o que de fato sensibiliza, atrai você e confie no que sua intuição diz, tome esse caminho e permita realizar com confiança a escolha da sua alma!

Na Bíblia, pela interpretação do nosso irmão frater Goya, é citada em (Gn 21, 1 -21):

1 Iahweh visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera.

2 Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão j á velho, no tempo que Deus tinha marcado.

3 Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o

nome de Isaac.

4 Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando ele completou oito dias, como Deus lhe ordenara.

5 Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu seu filho Isaac.

6 E disse Sara: “Deus me deu motivo de riso, todos os que souberem rirão comigo.”

7 Ela disse também: “Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos! Pois lhe dei um filho na sua velhice.”

8 A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado.

9 Ora, Sara percebeu o filho nascido a Abraão, da egípcia Agar, que brincava com seu filho Isaac,

10 e disse a Abraão: “Expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaac.”

11 Esta palavra acerca de seu filho, desagradou muito a Abraão,

12 mas Deus lhe disse: “Não te lastimes por causa da criança de tua serva: tudo o que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaac que uma descendência perpetuará o teu nome,

13 mas do filho da serva eu farei também uma grande nação, pois ele é de tua raça.”

14 Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar; colocou -lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora.

Ela saiu andando errante no deserto de Bersabéia.

15 Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto

16 e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma:

“Não quero ver morrer a criança!” Sentou -se defronte e se pôs a gritar e chorar.

17 Deus ouviu os gritos da criança e o Anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo: “Que tens, Agar?

Não temas, pois Deus ouviu os gritos da criança, do lugar onde ele está.

18 Ergue-te! Levanta a criança, segura-a

firmemente, porque eu farei dela uma grande nação.”

19 Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino.

20 Deus esteve com ele; ele cresceu e residiu no deserto, e tornou-se um flecheiro.

21 Ele morou no deserto de Farã e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito .

Deixe que o amor encaminhe você, aceite seu destino e procure fazer o melhor pela sua escolha, sustente-a e faça te transformar num ser humano melhor! Boa semana!

#tarot #arcanosdotarot #tarotcards

Binho de Ouros – Contato: [email protected]

Facebook: @guruengenheiro MT

Instagram: @guruengenheiro

YouTube: @guruengenheiro

Site Principal: arabutameamagiadotarot.blogspot.com