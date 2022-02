Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Faça a sua vontade, mas tenha em mente que as outras pessoas também têm o mesmo direito, e que se todo mundo insistir em viver fazendo sua própria vontade, e nada além, o estado de conflito do mundo só vai aumentar.

Apesar de as pessoas exigirem respostas definitivas de você, sua alma não está em condições de as oferecer, porque, mesmo afirmando isso ou aquilo, daqui a pouco você mudaria de ponto de vista e esqueceria o anterior.

Alguém terá de fazer alguma coisa, e a alma sorteada parece ter sido a sua. Portanto, mesmo com temor e até certo pudor, valerá a pena seguir em frente, tomar as atitudes práticas necessárias, e ver o que acontece.

Renove a conexão com as pessoas que foram ficando distantes, por quaisquer razões que isso tenha acontecido. Aproxime todo mundo, ou pelo menos escolha alguma e outra das pessoas que se distanciaram, e faça contato.

Evidentemente, tu precisas ter teu próprio tempo para que, te lançar às experiências, não seja um exercício cheio de culpa, porque não são as limitações de tua liberdade as que te farão uma pessoa melhor, mas poder experimentar sem que ninguém venha a te acusar disso ou daquilo.

Tua alma nasceu dotada com um magnífico organismo físico, que está todo preparado para entrar em ação, e uma mente curiosa que se interessa no envolvimento das experiências, em busca de conhecimento.

Outorga a ti a liberdade de experimentar e, também, verifica nos relacionamentos que construíste, o quanto comprometeste dessa liberdade. As concessões que fizeste, seja por amor ou interesse, te pesarão nesta parte do caminho, não porque essas seriam erradas, mas porque acima dos comprometimentos sempre estará a liberdade de experimentar.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!