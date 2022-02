Influencer acreana Mariana Tavares lança ‘Fashion Trends’ e fala sobre projeto ao ContilNet; confira

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A influencer acreana Mariana Tavares é acompanhada no Instagram por milhares de acreanos, onde acumula 22,6 mil seguidores. A digital e empresária, sempre inspira os internautas com looks fashionistas e compartilha suas experiências no universo fashion diariamente. “Eu amo moda e procuro estar sempre de olho nas últimas tendências e levando isso ao meu Acre”, afirma ao ContilNet, onde conta sobre sua nova proposta, o ‘Fashion Trends’.

Nesta sexta (18), nas suas redes sociais, Mariana lançou uma novidade o ‘Fashion Trends’, seguindo uma nova linha, e que promete sacudir a moda acreana e reformular a divulgação dos influenciadores acreanos. Em conversa com este colunista, a apresentadora falou sobre a proposta do quadro e revela novidades.

“Bom, eu sempre quero fazer alguma coisa diferente, sempre quero sair do obvio, e resolvi voltar à origem. Moda é isso, moda são as editorias, os ensaios. Eu já tenho visto, nada contra, vejo muito a questão do provador fashion, que é muito legal também, só que falei, vou criar o ‘Fashion Trends’, que são ao meu ver, as tendências que vão bombar. Quero antecipar as tendências trazer pro Acre, e mostrar onde comprar aqui. Então, vou fechar sempre parcerias com lojas de acessórios e de roupas e falar quais são as tendências mundiais e onde a gente pode comprar aqui, através de ensaios editoriais, que vão contar uma história. Então vai agregar valor pra essa marca.”, comentou a influenciadora.

Mariana conta com o apoio do mega produtor Lucas Ly. Além de Lucas, novos profissionais devem aparecer no quadro da digital.

“Sempre com meu produtor Lucas Lima, mas sempre procurando trazer novos profissionais de beleza, fotógrafos também, pra divulgar essas pessoas e marcas de roupas e acessórios do Acre”, finalizou.

Mariana não prometeu nada, mas entregou tudo no primeiro trends. Ícone! Confira o trends e conteúdos nos stories.