João de Deus recebe condenações superiores a 110 anos de prisão por crimes sexuais em Goiânia

O autoproclamado medium goiano João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, que atendia vários acreanos em sua clínica “Casa de Dom Inácio de Loyola”, em Abadiânia (GO), está condenado a mais de 110 anos de prisão pela Justiça goiana por crimes sexuais. Na noite de segunda-feira (31), recebeu mais uma condenação de quatro anos de reclusão por crime de violação sexual mediante fraude. Foi a quinta condenação dele por esses crimes e as penas, somadas quatro condenações anteriores, passam dos 110 anos de prisão.

De acordo com nota do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), a nova condenação refere-se a fato ocorrido no mês de agosto de 2018, em crime cuja vítima foi uma mulher. Apesar da nova condenação, o médium permanecerá em prisão domiciliar.

João de Deus fazia “cirurgias espirituais” na frente do público, na Casa de Dom Inácio, em Abadiânia. João de Deus já foi condenado seis vezes pela Justiça, desde que o escândalo de crimes sexuais veio à tona, em dezembro de 2018. Ainda de acordo com o TJGO, João Teixeira de Faria também foi condenado a pagar à vítima uma indenização de R$ 20 mil por danos morais.

O médium já recebeu a penalidade de 19 anos e 4 meses de reclusão, em processo envolvendo quatro vítimas; 40 anos de reclusão (cinco vítimas); 44 anos e 6 meses de reclusão (cinco vítimas); e 2 anos e 6 meses de reclusão (uma vítima). A Justiça também sentenciou o acusado a 3 anos de reclusão pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

João de Deus foi preso pela primeira vez em dezembro de 2018, logo após o escândalo que trouxe à tona os crimes sexuais cometidos por ele, enquanto exercia a atividade de médium na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO).

A prisão domiciliar foi concedida a João de Deus após alegação de problemas de saúde e vulnerabilidade, em razão da pandemia de Covid-19. O acusado segue sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.