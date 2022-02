Julgado pela terceira vez em menos de um mês, pedreiro ‘serial killer’ acumula quase 50 anos de prisão

Conforme a sentença, Cleber de Souza Carvalho, de 45 anos, foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

‘Matei e enterrei ele mesmo’

Flávio foi visto pela última vez em 2015, quando tinha 34 anos. “Eu matei e enterrei ele mesmo”, confessou Cleber, ao dizer que o primo já havia estuprado a filha dele [de Cléber] e descrever que a vítima era violenta desde a juventude, “matava os bichos que entravam no terreno dele”, falava que era bandido e lutava capoeira.

No dia do crime, os dois estavam no terreno adquirido pelo pai de Cleber, há 37 anos. Flávio morava no local, onde, inicialmente, havia sido cedido ao pai da vítima.

O réu arrumava um encanamento no terreno, momento em que o primo chegou para falar com ele e os dois começaram a discutir por conta do espaço. Em meio a sessão de xingamentos, o assassino trouxe à tona o crime que teria sido cometido pelo primo, em 2006.

“Você não é bandido nada, você é um estuprador”, afirmou ter dito, na ocasião. “Devia ter terminado o que comecei”.

Nesse momento, Cleber conta que a vítima pegou um pedaço de madeira e partiu para cima dele. “Quebrou meu dedo, tenho ele torto até hoje”. Com isso, foi a vez do pedreiro usar uma pedaço de madeira para agredir o primo.

“Sentei com toda minha força”. Dois golpes foram efetuados contra a vítima, o primeiro pegou no rosto e o segundo, no “pé da orelha”.

Serial killer

O pedreiro está preso desde 15 de maio de 2020. A polícia chegou até ele após a morte do comerciante José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos, na Vila Nasser.