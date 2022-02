Justiça aceita denúncia contra acusado de matar a namorada e jogar corpo em cisterna

A juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco, aceitou denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), contra Rodrigo Duarte Gomes, pelo assassinato da namorada Rosiane Martins Cavalcante, no dia 4 de setembro de 2020. O crime ocorreu na travessa JK, no bairro Eldorado, em Rio Branco. Além de matar a mulher, o acusado tentou se livrar do corpo jogando-o dentro de uma cisterna.

A polícia apontou como causa da morte asfixia mecânica e estrangulamento. Depois de matar a jovem Rodrigo jogou o corpo dentro de uma cisterna, o cadáver só foi encontrado dois dias depois do crime.

Rodrigo Duarte Gomes foi preso quase um mês após a morte da namorada. Em outubro do mesmo ano, o criminoso conseguiu fugir, juntamente com outro bandido, da sede da Divisão de Investigações Criminais.

Rodrigo voltou a ser preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, mas ao ser levado para audiência de custódia por dano ao patrimônio público, foi liberado, mesmo tendo um mandado de prisão por homicídio em aberto.

Em março do ano passado, Rodrigo Duarte, foi localizado pela Polícia Civil, na Zona Rural do município de Porto Walter e foi trazido para Rio Branco.

A juíza Luana Campos manteve a prisão preventiva do réu, fundamenta na garantia da ordem pública. A data do júri ainda será definida, mas tudo indica que a sessão vai ocorrer este ano.