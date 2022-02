Kevinho, após ter caso gay exposto com Zé Felipe, termina namoro com Gabriela Versiani

Kevinho voltou aos holofotes nesta última semana em função de sua vida amorosa. O relacionamento do cantor com Gabriela Versiani chegou ao fim. O funkeiro decidiu emitir um comunicado confirmando a informação e surpreendeu todo mundo, que acreditava que ambos estavam bem.

“Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que vivi ao lado da Gabriela, venho anunciar o fim do nosso relacionamento. Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno em meu coração!”, escreveu o cantor.

“Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre. Ela é uma mulher incrível e eu sou muito grato por tudo que vivemos! No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro. Amo você”, completou Kevinho.

Gabriela Versiani também se pronunciou. “Não é porque não dá mais certo que não deu certo. Deu muito certo, foi muito lindo tudo o que a gente viveu, eu sou muito, muito grata pela nossa história, por tudo mesmo. Lembrem que somos feitos de carne e osso e muito sentimento. Não tem sido fácil esses últimos meses, não vai ser fácil agora, mas confio muito nos planos de Deus e é isso”, disse ela.

KEVINHO TEM ROMANCE APONTADO COM ZÉ FELIPE

Vale lembrar que o colunista Erlan Bastos, do Em Off, deu a entender que o romance de Kevinho era de faixada. Isso porque o cantor, na verdade, seria gay. Mas, não pode assumir a sexualidade por conta de seus produtores. Tem quem afirme que o funkeiro mantém uma relação com Zé Felipe.