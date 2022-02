Leo Picon revela detalhes de conversa com Maíra Cardi

Dentro da casa do Big Brother Brasil, a rivalidade entre Jade e Arthur Aguiar segue grande. Aqui fora a briga dos dois quase gerou um processo de Maíra Cardi contra a equipe que administra os perfis de Jade Picon nas redes sociais. A mulher de Arthur havia ficado chateada com uma postagem e acabou entrando no meio de uma transmissão ao vivo feita por Leo, irmão de Jade, no Instagram:

“Ela imputou um crime que não aconteceu e está tudo bem. Vida segue, não vou me apegar a isso. Eu levo desse jeito minha vida, principalmente quando o meu não está na reta, pois quando está na reta eu lido desse jeito, quando o meu não está eu vou é zoar. Foi engraçado. Lidei com a parada de uma maneira positiva”.

Em entrevista exclusiva à coluna LeoDias, o influencer revelou detalhes da conversa que teve com Maíra fora da internet: “Não tenho nada contra ela e conversei com ela depois da live. Disse: sei que está criando uma rivalidade dentro do jogo, mas eu não quero trazer isso para o lado pessoal e não quero proferir ataques contra o Arthur. E eu não fiz isso, mas infelizmente do outro lado rola isso”, criticou.

