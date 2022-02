Leonardo passa dos limites e tem vídeo de tratamento íntimo divulgado em lugar jamais visto: “Igual c* de cobra”

O cantor Leonardo é um dos maiores nomes do cenário sertanejo do país, porém ele também tem seus momentos de descanso, mesmo com o trabalho recorrente. Um exemplo é que nesse fim de semana, ele aproveitou para ter cuidados próprios e até mesmo compartilhou um de seus tratamentos íntimas, através das redes sociais.

Em resumo, no seu Instagram, o cantor publicou um vídeo onde surge recebendo um tratamento muito especial nos pés. “Minha sexta-feira está diferente e a de vocês? Que pé maravilhoso”, escreveu Leonardo.

Desse modo, nos comentários os fãs e amigos do sertanejo Leonardo aproveitaram para brincar com a parte do corpo dele, que não tinha sido exibida antes. Ou seja, pelo menos não de forma tão detalhada.

“Meu fi que pé inchado é esse?”, “Inchado de cana”, “Igual c* de cobra”, Pé de cana é conhecido de longe kkk”, “Eu morreria de cócegas”, “Famoso pé de cana”, “É impressão minha ou esse pé tá inchado?”, disseram alguns internautas.