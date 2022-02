Lideranças do Acre têm encontro o como o embaixador do Peru em Brasília

O novo embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Fernando Acurio Traverso, recebeu, nesta quinta-feira (17), na sede da embaixada, em Brasília, uma comitiva de lideranças do Acre. Representando o governador Gladson Cameli, que também está em Brasília – mas teve uma outra agenda no mesmo horário -, o secretário de Estado de Agronegócio e Produção, Neném Junqueira, estava acompanhando do presidente da Federação das Indústrias do Acre (Feiac), José Adriano, do deputado estadual Luiz Gonzaga, na condição de primeiro-secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do estrado do acre (Aleac), do empresário, Paulo Eduardo Santoyo, da empresa “Dom Porquito” e “Acre Aves”, além do consultor de Comércio Exterior, Victor Hugo Rondon.

O encontro desta quinta-feira foi para a preparação de negociações em entre lideranças políticas e empresariais peruanas e do Acre, que deve ocorrer ainda em março deste ano, em Lima, capital do Peru. Em retribuição, em junho deste ano o Acre deve sediar um encontro de empresários e políticos peruanos com acreanos, em Rio Branco.

O objetivo desses encontros, segundo o secretário Neném Junqueira, é para que o Brasil, através do Acre, e o Peru, possam estabelecer parcerias para o comércio bilateral, principalmente em relação às exportações brasileiras de proteína animal (carne bovina, suína e de frango). “No encontro de junho aqui no Acre, vamos vistoriar e habilitar duas plantas frigoríficas do Estado”, disse Neném Junqueira.

A ideia, no entanto, é que o Acre não seja apenas um exportador de proteína para o Peru. “Eles têm produtos que podem chegar à mesa do consumidor acreano por preços bem mais em conta. A ideia é que a mesma carreta que saia do Acre com carnes possam retornar com produtos peruanos de interesse do consumidor do Acre”, disse Junqueira.

De acordo com o secretário, outros governos do Acre e do próprio Peru, em épocas passadas, tentaram avançar nesta pauta de negociações, mas os entraves burocráticos e aduaneiros sempre impediram os avanços. “Nos governos de Gladson Cameli e de Jair Bolsonaro, foi que conseguimos de fato avançar”, disse o secretário, ao se referir a um encontro, ocorrido no mês passado, em Porto Velho (RO), entre o presidente brasileiro e o do Peru, Pedro Castilho. “Estra vitória das exportações de proteína animal para o Peru, que vamos conseguir em breve, é do governador Gladson”, afirmou Neném Junqueira.

O Peru, com uma população próxima a 33 milhões de habitante, é um país da América do Sul que abriga uma parte da Floresta Amazônica e Machu Picchu, uma antiga cidade inca na cordilheira dos Andes. A região ao redor de Machu Picchu, que abrange o Vale Sagrado dos Incas, o Camino Inca e a cidade colonial de Cusco, é rica em sítios arqueológicos. Na costa árida do Pacífico fica Lima, a capital, com um centro colonial preservado e coleções importantes de arte pré-colombiana. “Além das relações culturais e turísticas e culturais, precisamos avançar na relação comercial, porque temos, bem próximos a nós, do território acreano, pelo menos 33 milhões de consumidores em potencial de nossos produtos e cuja relação bilateral em muito ajudaria a pauta comercial brasileira na área de exportação. É nisso que estamos trabalhando firmemente”, disse o secretário Neném Junqueira.