Mil km de cabos de energia foram renovados em 2021

Em 2021, a Energisa substituiu mil km de cabos de energia durante as manutenções preventivas em Rondônia. As obras de melhoria da rede elétrica beneficiaram diretamente cerca de 400 mil clientes e contribuíram para redução dos casos de falta de energia no estado, que estão de acordo com os índices de qualidade determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Alfredo João de Brito, gerente de construção e manutenção da Energisa em Rondônia, conta que as manutenções preventivas vão ser intensificadas durante 2022. “Especialmente em áreas urbanas, levando mais modernização com equipamentos que religam automaticamente a energia e protegem o circuito durante as tempestades”, explicou. Substituição de postes, cruzetas, isoladores, cabos e poda de árvores são os principais serviços executados.

A Energisa investe em novas tecnologias para que o cliente continue utilizando a energia normalmente, enquanto os colaboradores fazem as manutenções. O Mega Jumper é um dispositivo que permite o isolamento do trecho a ser realizado a melhoria da rede elétrica. Também dispõe de duas subestações móveis utilizada em manutenções programadas e emergenciais nas subestações da empresa.

“Também temos equipes técnicas especializadas que utilizam ferramentas e métodos de trabalho avançados que possibilitam realizar a intervenção com a rede energizada, sem a necessidade de desligar. Para isso, as equipes, chamadas de “equipes de linha viva”, recebem diversos treinamentos e utilizam equipamentos de proteção individual específicos para esse tipo de trabalho, com atenção total na segurança”, explica.

Contudo, em situações que não é possível utilizar essas técnicas e equipamentos, é necessário realizar o desligamento programado do fornecimento de energia. Ao longo de 2021, a empresa realizou mais de 2.500 desligamentos programados em Rondônia, o volume é 6% maior quando comparado com o ano anterior, e com média de 3 horas por interrupção.

A Energisa informa os clientes com 72 horas de antecedência sobre o desligamento programado por meio do site da Energisa, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS. O intuito é que os clientes possam se planejar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada. “É um curto período de tempo nas manutenções preventivas quando comparamos com o benefício trazido ao longo dos próximos meses”, enfatizou o gerente.

Nos avisos de desligamento programado, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto. O desligamento da rede elétrica é adotado para garantir a segurança dos profissionais da empresa e, também, da população.

Além do desligamento programado, que é uma melhoria na rede elétrica, o sistema pode ser interrompido por um desligamento emergencial, muitas vezes causado por ações climáticas ou mesmo acidentes de trânsito. Nesses casos, é preciso atuar de forma rápida e não há tempo hábil para informar os clientes sobre a necessidade de desligamento da rede. “Nessas situações, tentamos realizar o reparo no menor tempo possível, porém, adotando todas as medidas de segurança para preservar tantos os profissionais quantos os clientes. Para isso, usamos tecnologias e equipamentos que ajudam a reduzir o tempo do serviço”, concluiu Brito. Acesse www.energisa.com.br/desligamentoprogramado e confira a programação para sua cidade.