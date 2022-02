Ministro no Acre, protesto de militares, agressão em unidade de saúde e mais: os destaques desta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (24) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Servidora é agredida por paciente com tijolada no rosto dentro de unidade de saúde no Acre

O vereador Adailton Cruz (PSB) denunciou na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco a agressão sofrida por uma servidora da saúde em Cruzeiro do Sul. Leia mais.

Ministro participa de entrega de ampliação de escola técnica no AC e garante projeto para construção de hospital universitário

O ministro da Educação Milton Ribeiro, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, participaram nesta quinta-feira (24) da entrega das novas instalações da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, unidade descentralizada da rede do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr, órgão gestor da política de educação técnica e profissional do Estado. Saiba mais.

Vereadores divergem de aumento de diárias para servidores da Câmara; veja como se posicionaram

Por 11 votos a favor e dois contrários, os vereadores aprovaram nesta quinta-feira (24) um reajuste superior a 90% na diária paga aos servidores da Câmara Municipal de Rio Branco para deslocamentos para fora do Acre. Leia na íntegra.

Vestidos de preto, militares protestam na Capital por titulação e realinhamento salarial

Centenas de militares do Acre tomaram ruas no Centro de Rio Branco nesta quinta-feira (24) para protestar, mais uma vez, por melhorias salariais. Desde o último dia 15, pelo menos cinco associações de militares do Acre (que envolvem a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) estão em protesto contra a inadimplência do Governo em relação às pautas remuneratórias, em especial a Titulação e o Realinhamento Salarial, eles afirmam que têm menor salário dentre as forças policiais do Acre e estão com defasagem salarial acumulada de aproximadamente 43,15%. Veja mais.

Religiões no AC se unem no Lago do Amor para momento de oração por vítimas da Covid-19

O Instituto Ecumênico de Fé e Política do Acre realiza neste sábado (26), no Lago do Amor, em Rio Branco, um momento de oração presencial de solidariedade às vítimas da pandemia da covid-19 e aos seus familiares. Saiba mais.

Sesacre notifica dois novos óbitos por Covid-19 nesta quinta; 41 seguem internados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 22 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. O número de infectados subiu para 119.112 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.