Mulher de Arthur Aguiar, Maíra Cardi entrou no BBB9 pela Casa de Vidro

Na edição que estreou a novidade, quatro participantes disputaram duas vagas para o BBB9 numa casa de vidro montada num shopping no Rio de Janeiro. Emanuel, Josiane, Maíra Britto e Daniel ficaram confinados no local. Em votação popular, Josiane e Emanuel venceram e entraram na casa.

Um mês depois, outra casa de vidro surgiu, desta vez com Maíra Cardi e André, nos jardins da mansão do BBB. A dupla também passou por uma votação popular, que decidiu que eles poderiam entrar na disputa. Após a sua entrada, a esposa de Arthur Aguiar foi rejeitada pelos outros participantes.

Maíra, que tinha 25 anos na época, protagonizou alguns barracos no reality show e virou a grande rival de Francine, terceira colocada da edição. Elas não se deram bem desde o começo e tiveram discussões acaloradas. Em uma das brigas, a coach enquadrou Francine e a chamou de burra por tratá-la com indiferença. A gaúcha, que namorava com Max na casa, também levantou a voz para acusar Maíra Cardi de colocar seus amigos contra ela.

Outra participante que não era fã de Maíra Cardi, era Milena que também chegou a discutir com ela porque tinha ciúmes dela com Ralf, seu namorado no confinamento. A esposa de Arthur, que está no paredão nesta semana, também se desentendeu com André, depois de ele fazer brincadeiras de mau gosto com as mulheres da casa de chamá-la de chata.

Maíra foi a 9ª eliminada do programa, com 62% dos votos, após enfrentar um Paredão duplo com Ana Carolina. O vencedor da edição foi Max Porto, namorado de Francine na atração. Em entrevista ao Programa do Porchat em 2017, ela revelou que se arrependeu de participar do BBB. “Me deu uma fama ruim. Acho que eu chegaria onde estou com muito mais paciência. É um programa legal, mas a visão que as pessoas têm é péssima. Ninguém te leva a sério e, quando você sai, tem que ficar se provando”, declarou Maíra Cardi.