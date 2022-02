Narciso: ‘Quem não se encontra vacinado contra o coronavirus não apenas torna-se vulnerável a Covid-19’

Lembre-se

Você é livre para fazer as suas escolhas, mas torna-se prisioneiro de suas consequências.

Por determinação da ciência e das nossas principais autoridades científicas e políticas, em todo o mundo e em todos os seus níveis, a vacina contra a Covid-19 foi declarada como obrigatória, mas ninguém pode ser levado à força para se vacinar.

Como estamos a tratar de uma doença altamente contagiosa, em favor da saúde pública, os direitos coletivos se sobreporão aos direitos individuais, e como conseqüência, àquele que decide não se vacinar, terá alguns dos seus direitos individuais subtraídos, sobretudo àqueles que possam contribuir com a proliferação do seu vírus. Sendo sua escolha pessoal as conseqüências também as são.

Quantos, entre os mais de 625.000 brasileiros que foram a óbito teriam superado a Covid-19 caso houvesse se vacinado? Quantos deixaram de ser atendido em razão do nosso sistema público de saúde ter entrado em colapso? A tragédia ocorrida na cidade de Manaus, por si só, é bastante explicativa. Qual a quantidade de brasileiros, vítimas de outras doenças que se encontram com seus tratamentos suspensos porque o nosso sistema público de saúde não tem condições de atendê-los, devido à quantidade de contaminados pela Covid-19 ocupando os nossos leitos hospitalares e UTIs?

Quem não se encontra vacinado contra o coronavirus não apenas torna-se vulnerável a Covid-19, e quando contaminado, seu tratamento demanda muito tempo de internação e custos financeiros elevadíssimos, o que tem feito com que o nosso sistema de saúde pública já tenha entrado em colapso. Isto ocorreu ao tempo da variante Delta e, presentemente, em razão da variante Ômicron.

Portanto, àqueles que não se vacinaram não pode exigir um pronto atendimento na nossa rede pública de saúde em detrimento daqueles que já tenham se vacinado, isto porque, àqueles que se vacinaram e voltaram a se infectar, mais facilmente terão a sua saúde restabelecida.

A obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 significa muito mais um aconselhamento científico que uma imposição e o “fique em casa”, igualmente, até porque, desconheço quem precisou sair de casa para cuidar dos seus indispensáveis afazeres e tenha sido proibido. Nenhuma cidade do Brasil impôs lockdown na forma que os negacionistas continuam anunciando. Sou crente da expressão: “é melhor prevenir que remediar”.

A pandemia da Covid-19, como todas as pandemias que a humanidade já enfrentou tiveram as vacinas como o único instrumento capaz de erradicá-la e dado o avanço da nossa ciência médica, mais ainda.

Se a vacina com 100% de eficácia contra a Convid-19 ainda não foi descoberta, pelo ao menos, as já descobertas salvaram milhões de vidas.