No BBB 22, Paulo André e Pedro Scooby são os novos Anjos

Para o temido castigo do Monstro, Lucas, Linn da Quebrada e Natália foram os escolhidos para se fantasiarem de câmera e rolos de filme até a formação do Paredão de amanhã, 13/2.

Após conseguirem subir com a bolinha da base até o topo do recipiente, as primeiras duas duplas de cada chave que apertassem o botão de seus totens disputariam uma super Rodada Final! Brunna e Eliezer e Douglas e Natália foram os vencedores da primeira rodada, enquanto que Scooby e Paulo André, e Arthur e Tiago levaram a melhor na segunda!

Uma dinâmica com muitas emoções era o que você queria? 👼 O BBB 22 realizou o desejo do público e chegou com a dinâmica Prova do Anjo Globoplay no gramado da casa, e abençoou Paulo André e Pedro Scooby como os novos Anjos da casa!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!