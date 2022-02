No Rio Macauã, em Sena Madureira, jacaré de mais de 4 metros é abatido por moradores

Os moradores do alto rio Macauã abateram nesta semana um jacaré de mais de 4 metros de comprimento. Segundo informações, no local da ocorrência um dos moradores notou o sumiço de dois cães de estimação e uma capivara que comumente ficavam à margem do rio. O mesmo suspeitou que algo de errado estava ocorrendo e resolveu averiguar a situação.

Em dado momento, avistou o jacaré gigante em um poço. “Só sobrou um cachorro nosso porque outros dois sumiram. Ainda bem que nos últimos dias nenhum morador fez mergulho nesse poço, pois poderia ter ocorrido o pior”, comentou o morador.

A ocorrência chamou bastante a atenção dos moradores. Alguns ficaram assustados com o tamanho do réptil.