Padre compartilha vídeo erótico em grupo de mensagens da paróquia

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. Como não dou ‘Ibope’ a essas coisas, excluí. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família, e o vídeo foi parar no grupo. Foi por engano”, explicou.

Assim que o conteúdo foi enviado, alguns fiéis repreenderam a atitude do padre e saíram do grupo. Um chegou a comentar que aquilo era “uma vergonha! Estou fora”.