Paulinha Abelha: velório é marcado por comoção de amigos e familiares

O velório da cantora Paulinha Abelha acontece na manhã desta quinta-feira (24/2), em cerimônia aberta ao público no Ginásio Constância Vieira, em Aracaju, no Sergipe. A vocalista do Calcinha Preta morreu nessa quarta (23/2), em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

O dançarino e modelo Clevinho Santos, viúvo da cantora, não sai de perto do caixão desde a madrugada, momento da cerimônia que ficou restrito a familiares. Em suas redes sociais, Santos publicou uma foto de Paulinha com asas de anjo e escreveu: “Eu te amarei para sempre”.

De acordo com o jornal O Globo, a cantora Silvânia Aquino, amiga de Paulinha e também vocalista do Calcinha Preta, precisou ser medicada e levada para casa após passar mal.

Nesta sexta-feira (25/2), às 8h, o corpo de Paulinha Abelha será levado, por meio de um cortejo, até Simão Dias, onde acontecerá outro velório, até às 17h. Depois, será sepultado no cemitério do município, em cerimônia fechada para a família.

Morte de Paulinha

Paulinha Abelha morreu nessa quarta, aos 43 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Hospital Primavera, em que ela estava internada em coma profundo, devido a problemas renais.

Segundo comunicado, Paulinha morreu às 19h26 “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”. O hospital informou ainda que a cantora teve uma série piora no quadro neurológico nas últimas 24 horas, o que deu início ao protocolo do diagnóstico da morte encefálica.

A cantora estava em coma profundo, com uma classificação número três na Escala de Glasgow, de acordo com os médicos responsáveis pela saúde dela. A escala desenvolvida em 1974, na Universidade de Glasgow, na Escócia, é usada por médicos para avaliar trauma, permitindo a identificação de problemas neurológicos, a avaliação do nível de consciência da pessoa por meio da observação de seu comportamento e ainda prever o prognóstico.