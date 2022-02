PM apreende drogas e uma arma de no bairro Quinze

Um patrulhamento preventivo na tarde desta sexta-feira, 25, de policias do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na apreensão de uma escopeta calibre 16 e 27 barras de maconha. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Quinze, 2° Distrito de Rio Branco.

Os militares receberam a informação que pessoas armadas estariam vendendo e usando drogas em um beco no bairro Quinze. A guarnição montou o cerco policial e se deslocou ao endereço.

Os suspeitos, ao avistarem os policiais, arremessaram barras de maconha e uma arma de fogo ao solo, e fugiram do local. A guarnição recolheu 25 barras de maconha e uma escopeta calibre 16.

Os PMs intensificaram as buscas e localizaram um homem de 22 anos, que informou a guarnição ser usuário de entorpecentes, e com ele foi apreendido mais duas barras de maconha. O proprietário do armamento não foi localizado.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.