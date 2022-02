Policiais prendem homem suspeito de assalto em ônibus da linha Fundhacre com terçado

Policiais penais da Unidade Penitenciária Antonio Sérgio da Silveira, localizada no município de Senador Guiomar, que faziam diligencias em Rio Branco, prenderam na tarde deste sábado (5) um homem suspeito de ter assaltado duas pessoas no ônibus da linha 401-Fundhacre.

De acordo com os policiais, as vítimas informaram que o suspeito, em posse de um terçado, as assaltou e se evadiu do ônibus em direção ao bairro Preventório. Ao avistarem a viatura da Polícia Penal, as vítimas informaram o fato à equipe.

De imediato, os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram o suspeito próximo ao Cristo Redentor. O homem ainda tentou fugir, mas foi capturado e recebeu voz de prisão.

As vítimas e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e procedimentos de costume.