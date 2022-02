Pré-matrículas para cursos de línguas abrem nesta segunda; veja as vagas

As pré-matrículas para primeiro semestre dos cursos do Centro Estudo de Línguas (CEL) em Rio Branco e do Núcleo de Estudo de Línguas de Cruzeiro do Sul (NEL-CZS) abrem nesta segunda, 14.

São mais de mil vagas destinadas a alunos da Rede Pública e bolsistas integrais de escolas particulares (que comprovem baixa renda) matriculados no Ensino Fundamental e Médio.

As pré-matrículas serão feitas online, a partir das 8 horas da manhã:

Cursos em Rio Branco – Acesse aqui.

Cursos em Cruzeiro do Sul – Acesse aqui.

Todo o processo está descrito nos editais dos cursos de Rio Branco (acesse aqui) e de Cruzeiro do Sul (acesse aqui). Após a pré-matrícula, o candidato deverá comparecer às sedes do CEL ou NEL-CZS portando as cópias e documentos descritos nestes editais para confirmar a matrícula.

A pré-matrícula online é uma espécie de reserva de matrícula, por esse motivo o não comparecimento às unidades de estudo de línguas para a confirmação da matrícula acarretará no cancelamento desta reserva e não será possível reaver a vaga posteriormente.

O início das aulas está previsto para 14 de março e serão ofertadas de forma presencial, semipresencial ou remota, conforme orientações do governo do Estado e da SEE, tendo em vista a pandemia da covid-19.