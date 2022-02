Prefeitura realiza sorteio das novas vagas para creches e pré-escolas de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou, na manhã desta sexta-feira, 4, o sorteio das novas vagas para as creches e Pré-escolas municipais.

O sorteio foi realizado de forma remota por medidas de proteção contra a covid-19 e foi transmitido pelas plataformas digitais de cada escola.

Os pais ou responsáveis das crianças sorteadas, serão convocados para efetivação das matrículas, preferencialmente online e/ou presencial, na instituição, no período de 07 a 18 de fevereiro de 2022, no horário de funcionamento da unidade educativa.

O prazo para a efetivação da matrícula será o estabelecido no caput do art.12, e a sua não efetivação acarretará automaticamente a perda da vaga.

Os documentos necessários para efetivação da matrícula são:

02 (duas) fotos 3 x 4;

Cópia da Certidão de Nascimento;

Declaração de Vacinação em dias (DVD);

Cópia do comprovante de endereço, com CEP;

Cópia do NIS da criança (se houver);

Cópia do Cartão do SUS;

Se for o caso, cópia do CPF da mãe e/ou do responsável pela criança no Programa Auxílio Brasil;

Se for o caso, cópia do Laudo Médico, para criança, pais ou responsáveis com deficiência.

As crianças não sorteadas deverão compor a Lista de Espera da unidade educativa e a classificação obedecerá aos critérios de prioridade assim estabelecidos, de acordo com a ordem.