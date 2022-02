Presidente do TJAC anuncia entrega de equipamentos e acessórios nas unidades judiciárias

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, esteve na sede da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec), na manhã desta terça-feira, 15, para tratar do fluxo de distribuição dos equipamentos e acessórios adquiridos para implantação do projeto Juízo 100% Digital.

Determinando celeridade na entrega, a presidente destacou que os equipamentos irão incrementar a prestação jurisdicional no Acre e os atendimentos virtuais, que estão sendo fundamentais durante a pandemia da Covid-19. Eles contribuirão para melhorar o desempenho dos hardwares utilizados no atendimento ao público por meio dos Balcões Virtuais, durante as audiências de instrução e julgamento e também nas Varas do Tribunal do Júri.

“Estamos iniciando o segundo ano de gestão com boas notícias. Mesmo em meio a uma crise econômica, adotamos ações voltadas para a responsabilidade fiscal e otimização dos recursos, e também captamos parcerias que nos levaram a esse momento. Nosso esforço tem sido para fazer mais e melhor, diminuindo as necessidades e aumentando as conquistas”, disse a desembargadora-presidente, Waldirene Cordeiro.

Ao todo, foram adquiridos 500 cartões de memória SSD. As instalações já foram iniciadas e, segundo informações da DITEC, mais 500 unidades já estão em processo de compra. O acessório é de fundamental importância para atualizar os computadores do Poder Judiciário.

Com a instalação do cartão SSD, o tempo médio para ligar um desses computadores passa a ser de, em média, oito segundos, o que garante às máquinas maior sobrevida e lhes devolve a agilidade perdida.

Além disso, 743 novos computadores já foram adquiridos e serão recebidos até maio para atender com prioridade as unidades judiciárias do primeiro grau. O tempo para recebimento se dá em virtude da ausência no mercado de diversos insumos necessários para a fabricação das máquinas, em decorrência da pandemia.

Já 200 webcams serão utilizadas nas secretarias judiciárias e também para humanizar o serviço de atendimento prestado ao público por meio do chamado balcão virtual. Adicionando-se ao serviço imagens mais amplas e em tempo real do atendimento, espera-se garantir mais segurança e satisfação aos usuários.

Outras 50 câmeras de alta definição serão utilizadas em audiências de instrução e julgamento e nas Varas dos Tribunais do Júri, tanto na comarca da capital como nas comarcas do interior do estado, para agilizar, aperfeiçoar e promover melhorias nas atividades jurisdicionais.

A aquisição dos equipamentos faz parte do projeto Juízo 100% Digital e dos projetos de humanização e modernização do Poder Judiciário. Nas aquisições, foram utilizados recursos próprios do TJAC e do Governo do Estado do Acre, por meio de Termo de Cooperação Técnica.