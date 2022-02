Processo seletivo, encontro com Bolsonaro, N. Lima e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (3) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Familiares de apenados fecham ponte de Sena em protesto contra suspensão de visitas: “Rodeio poder ter?”

Familiares de detentos da Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira, fecharam a ponte que dá acesso à cidade na manhã desta quinta-feira (3). Saiba mais.

Saúde de Rio Branco homologa resultado de processo seletivo realizado em 2021 com recursos; confira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco homologou nesta quinta-feira (03) os resultados do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 03/2021 para contratação de servidores para atuação temporária na Atenção Primária à Saúde da capital. Leia na íntegra.

Em encontro com líderes do AC, Bolsonaro autografa bandeira do Estado e manda mensagem: “Até um breve dia”

Em um encontro que aconteceu nesta quinta-feira (3), em Porto Velho (RO), com o governador Gladson Cameli e outras lideranças políticas, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de autografar a bandeira do Acre e mandar uma mensagem ao Estado. Leia mais.

Dupla assalta Americanas em RB e rende funcionários; um deles é morto após troca de tiros com a polícia

Dois criminosos fortemente armados – Fernando Ferreira da Silva, de 28 anos, vulgo “Furúncu”, e outro ainda não identificado – acabaram invadindo uma loja da Americanas localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco. A dupla chegou a roubar cerca de 50 celulares. Saiba mais.

Após alta, N. Lima abre o coração sobre luta pela vida do filho Whendy: “Passou quatro minutos morto”

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima (PP), falou nesta quinta-feira (3), sobre o drama enfrentado pela sua família pelo tempo em que seu filho, o deputado estadual Whendy Lima, esteve internado em estado grave devido a complicações após uma cirurgia bariátrica. N. Lima abriu o coração no plenário. Veja na íntegra.

AC e cinco estados do Brasil não registraram casos de sarampo em 2021, diz MS

Um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mostra o cenário de casos positivos de sarampo no Brasil durante as semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2021. Saiba mais.