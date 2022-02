Protection Face Shield lança projeto para proteger crianças da Covid-19 e reforçar a preservação ambiental

Protection Face Shield lança projeto educacional para proteger crianças da covid e reforçar a preservação do meio ambiente.

A empresa acreana Protection Face Shield, que iniciou os seus trabalhos em meio à pandemia da covid-19 com o objetivo de manter a população ainda mais protegida contra o vírus, está com um projeto educacional sem fins lucrativos para as escolas públicas e particulares de Rio Branco.

A ação consiste na venda de kits de proteção, especificamente as máscara de acetato e EVA e as descartáveis, com mais de 80% de desconto, além do reaproveitamento dos produtos como uma forma de preservar a natureza e combater a degradação do meio ambiente.

O empreendimento busca proteger as crianças e ainda reforçar nelas um senso ecológico. Caso o material adquirido quebre, é possível trocar por outro com um desconto ainda mais especial – sendo o produto antigo reaproveitado para novas produções.

A Protection já está realizando uma vista às escolas da capital para apresentar aos gestores o projeto, com dicas sobre o uso dos equipamentos. As unidades que aderirem a proposta serão beneficiadas com kits grátis para uma das suas turmas.

A empresa está disponível no Instagram pelo @protectionac e pode ser contatada pelo (68) 98425-8829.