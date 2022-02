Quanto é o verdadeiro valor da publicidade de Jade Picon. Saiba!

Apesar de Jade ter conquistado uma legião de fãs e seguidores fiéis que acompanham sua rotina diária no Instagram, não se pode afirmar que sua maior fonte de faturamento venha da plataforma. Antes do BBB, a influenciadora cobrava um valor de R$ 10 mil por uma sequência de três Stories. É isso mesmo, por esse valor ela dedicava 45 segundos do seu tempo para vender um produto ou dar visibilidade para uma marca.

Com a ótima aceitação no BBB22, que a colocou em evidência antes mesmo da estreia do programa, a projeção é que o valor de uma publicidade em seu Story esteja avaliada em torno de R$ 30 a R$ 40 mil.

De acordo com profissionais do marketing, a expectativa é de que esses números aumentem ainda mais com a saída da sister, que já provou ser uma excelente influenciadora.

Desde que entrou no BBB, Jade ditou tendências do lado de fora da casa. As roupas usadas dentro do programa estão sendo buscadas pelo público e já até esgotaram, como foi o caso de um body usado de uma loja de fast fashion, a Shein.