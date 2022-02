Ressaca: existe remédio ou cura? Entenda o que funciona

Drogas antieméticas, que atuam contra o enjoo, e analgésicas, que diminuem a dor, estão entre as opções.

“Mas os problemas mais sérios causados pelo consumo excessivo de álcool, entre eles a sobrecarga do fígado para tentar excretar a substância, a hipoglicemia e a desidratação, não são resolvidos por essas medicações “, aponta Gisele Figueiredo Ramos, médica clínica e nutróloga do Vera Cruz Hospital, em São Paulo.

O Engov, remédio mais popular entre as pessoas que querem evitar ressaca, é composto por ácido acetilsalicílico (anti-inflamatório), cafeína, hidróxido de alumínio (age contra a azia) e maleato de mepiramina (antialérgico). As informações disponibilizadas no site oficial do medicamento afirmam que, pela presença dessas substâncias, a pílula serve para tratar dores de cabeça e alergias. Por conter uma pequena dose de cafeína, ela também atua como estimulante suave do SNC (Sistema Nervoso Central) que, associado a analgésicos, auxilia no alívio da dor.